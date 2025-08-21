Силовые структуры
Давний спор россиян из-за забора закончился трагедией

В Нальчике мужчина застрелил соседа из-за спора о заборе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Нальчике возбудили дело против местного жителя, расправившегося с соседом из-за забора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным ведомства, 20 августа подозреваемый у окна, выходящего во двор соседа, на втором этаже своего частного дома оборудовал огневую позицию. Когда сосед появился в поле зрения, он выстрелил в него. Спасти раненого не удалось.

Мотивом преступления стал давний конфликт с мужчиной: они спорили об общем заборе. Стрелка уже задержали. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Ленинградской области задержали двух мужчин, расправившихся с заместителем главного инженера российской строительной фирмы 16 лет назад.

