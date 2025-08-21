Двое мужчин расправились с инженером российской стройфирмы и 16 лет оставались на свободе

В Ленинградской области задержали двух мужчин, расправившихся с заместителем главного инженера российской строительной фирмы 16 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 9 апреля 2009 года инженера нашли с двумя огнестрельными ранениями груди. Установить причастных к трагедии не удалось.
Однако спустя 16 лет нападавших все же задержали. Выяснилось, что они забрали потерпевшего на машине. Позже произошел конфликт и драка. Тогда задержанные достали револьвер и выстрелили.
Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит дело в отношении 46-летнего мужчины, избившего до смерти знакомого 25 лет назад.