Мужчина до смерти избил знакомого в московском пансионате и 25 лет оставался на свободе

В Москве суд рассмотрит дело против 46-летнего мужчины, избившего до смерти знакомого 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 мая 2000 года обвиняемый поссорился со знакомым в пансионате. Он избил мужчину, спасти его не удалось. После этого нападавший сбежал. Правоохранители не смогли найти его, но объявили в розыск. Спустя годы сотрудники все-таки вышли на след преступника и задержали его.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Обвиняемый признал вину.

