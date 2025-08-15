Силовые структуры
Мужчина до смерти избил знакомого в московском пансионате и 25 лет оставался на свободе

В Москве будут судить мужчину, избившего до смерти знакомого 25 лет назад
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве суд рассмотрит дело против 46-летнего мужчины, избившего до смерти знакомого 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 мая 2000 года обвиняемый поссорился со знакомым в пансионате. Он избил мужчину, спасти его не удалось. После этого нападавший сбежал. Правоохранители не смогли найти его, но объявили в розыск. Спустя годы сотрудники все-таки вышли на след преступника и задержали его.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Обвиняемый признал вину.

Ранее стало известно, что на Камчатке суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя, расправившегося с семьей 22 года назад.

