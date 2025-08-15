Расправившегося с семьей россиянина вычислили спустя 22 года

На Камчатке будут судить мужчину, зарезавшего 22 года назад семью ради денег

На Камчатке суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя, расправившегося с семьей 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь с 17 на 18 августа 2003 года жители села Пахачи увидели, что горит дом. После тушения пожара в нем нашли 45-летнюю женщину и ее 50-летнего супруга с ранениями. Следователи поняли, что поджог умышленный. Однако найти причастного к расправе и пожару не смогли.

Спустя 22 года сотрудники выяснили, что к преступлению причастен 46-летний россиянин. В 2003 году его обвинили в краже, но денег на адвоката у мужчины не было. Тогда он узнал, что у семьи в селе Пахачи есть наличные. Он приехал к ним под предлогом покупки икры и напал с колюще-режущим предметом. Он нанес четыре удара хозяину дома и 15 ударов его жене. Затем обвиняемый совершил поджог, чтобы скрыть следы преступления. Дело уже передано в суд для рассмотрения.

Ранее в Москве 36-летнего иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней давности.