Изнасилование 11-летней давности раскрыли в Москве

В Москве иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней давности

В Москве 36-летнего иностранца обвинили в изнасиловании 11-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 3 декабря 2014 года мужчина на Ленинградском проспекте напал на прохожую и силой затащил ее в подвал. Там он отобрал у девушки телефон и, угрожая расправой, надругался над ней. Перед тем как отпустить, иностранец снял с нее украшения, нашел и отобрал еще один телефон.

По горячим следам насильника найти не удалось. Личность предполагаемого преступника установили спустя 11 лет. С ним проводятся следственные действия.

