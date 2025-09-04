Мир
20:21, 4 сентября 2025
Мир

Макрон рассказал о работе над гарантиями безопасности для Украины

Макрон: «Коалиция желающих» начнет работу над гарантиями безопасности для Киева
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

«Коалиция желающих» вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Сейчас уже прошла формализация оперативных деталей. Теперь мы будем работать над юридической и политической формализацией, которая будет согласовываться с договором о прочном мире», — сказал он.

Ранее Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.

