РИА Новости: Четверо мексиканских наемников в рядах ВСУ погибли в зоне СВО

Четверо мексиканских наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бригадах «Магура» и «Хартия», погибли в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, в одной из социальных сетей на странице подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force была размещена публикация о погибших военных.

«Покойтесь с миром, дорогие соотечественники, павшие на поле боя. Мексиканцы, погибшие на Украине: Анхель, Марио, Карлос, Пабло», — говорилось в сообщении.

Известно, что Анхель и Марио служили в составе 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», а остальные — в бригаде нацгвардии «Хартия».

9 августа подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, заявило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. «Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — подчеркивается в ответе Miquiztli Force на вопрос подписчика, почему не следует вербоваться в «Хартию».

