Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:42, 9 августа 2025Бывший СССР

Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ

Мексиканские наемники заявили о больших потерях в бригаде ВСУ Хартия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных из социальных сетей.

Известно, что многие из военных «Хартии» пропали без вести. В июле стало известно, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force.

«Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — подчеркивается в ответе Miquiztli Force на вопрос подписчика, почему не следует вербоваться в «Хартию».

Объявление о наборе в Miquiztli Force было опубликовано в социальных сетях. Новобранцев, которые смогли пройти отбор, отправляют на курс базовой боевой подготовки сроком два месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал встречу с Путиным. Она состоится на Аляске 15 августа

    Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ

    В США объяснили цель встречи Путина и Трампа

    Российские войска взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском

    Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

    На Украине раскрыли деталь в отношениях Путина и Трампа

    В поселках на Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла

    Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ

    Ушаков раскрыл тему предстоящих переговоров Трампа и Путина

    Российский военный рассказал о дефиците пехоты ВСУ на покровском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости