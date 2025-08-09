Мексиканские наемники заявили о больших потерях в бригаде ВСУ Хартия

Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных из социальных сетей.

Известно, что многие из военных «Хартии» пропали без вести. В июле стало известно, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force.

«Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — подчеркивается в ответе Miquiztli Force на вопрос подписчика, почему не следует вербоваться в «Хартию».

Объявление о наборе в Miquiztli Force было опубликовано в социальных сетях. Новобранцев, которые смогли пройти отбор, отправляют на курс базовой боевой подготовки сроком два месяца.