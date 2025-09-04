Подорвавшийся на мине боец СВО рассказал о спасении с Божьей помощью

Боец СВО рассказал о подрыве на мине и чудесном спасении

Участник специальной военной операции (СВО) по имени Ильгиз рассказал о подрыве на мине и чудесном спасении. Его слова приводит RT в Telegram.

Автомобиль, за рулем которого находился мужчина, подорвался на мине. «За левую ногу схватился. (...) Правой ноги нет. Я так схватил — значит, так надо», — поделился воспоминаниями военнослужащий.

Для того, чтобы выбраться из подбитого УАЗа, мужчине нужно было убрать заевшую спинку сиденья. Боец признался, что после нескольких неудачных попыток он уже готов был сдаться. «Я вспомнил о своей семье и попросил Господа. "Боженька, — говорю, — не оставь мою семью сиротами"». После этого заевшая спинка сломалась, и солдат смог выползти из машины. Ему удалось выжить, несмотря на перенесенные впоследствии четыре клинических смерти.

Ранее цепочка с амулетом спасла жизнь участнику СВО из Осетии. Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Он пробил вену, остановившись в двух миллиметрах от артерии. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.