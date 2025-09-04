Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 4 сентября 2025Россия

Подорвавшийся на мине боец СВО рассказал о спасении с Божьей помощью

Боец СВО рассказал о подрыве на мине и чудесном спасении
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) по имени Ильгиз рассказал о подрыве на мине и чудесном спасении. Его слова приводит RT в Telegram.

Автомобиль, за рулем которого находился мужчина, подорвался на мине. «За левую ногу схватился. (...) Правой ноги нет. Я так схватил — значит, так надо», — поделился воспоминаниями военнослужащий.

Для того, чтобы выбраться из подбитого УАЗа, мужчине нужно было убрать заевшую спинку сиденья. Боец признался, что после нескольких неудачных попыток он уже готов был сдаться. «Я вспомнил о своей семье и попросил Господа. "Боженька, — говорю, — не оставь мою семью сиротами"». После этого заевшая спинка сломалась, и солдат смог выползти из машины. Ему удалось выжить, несмотря на перенесенные впоследствии четыре клинических смерти.

Ранее цепочка с амулетом спасла жизнь участнику СВО из Осетии. Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Он пробил вену, остановившись в двух миллиметрах от артерии. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

    Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

    Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

    Подорвавшийся на мине боец СВО рассказал о спасении с Божьей помощью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости