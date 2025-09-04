Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

ТАСС: Разбившийся в Рязанской области самолет Х-32 «Бекас» обрабатывал поля

Самолет Х-32 «Бекас», который потерпел крушение в Рязанской области, обрабатывал поля. Подробности об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Данный самолет был задействован в сельхозобработке полей», — сообщил собеседник издания.

Легкомоторный самолет потерпел крушение около села Зимарово в Рязанской области 4 сентября. На борту находился только пилот — он, по предварительным данным, получил несовместимые с жизнью травмы.

В июле сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в Нижегородской области. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, причиной крушения стали проблемы с выпуском шасси. Экипаж истребителя выжил.