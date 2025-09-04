Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 4 сентября 2025Россия

В российском регионе разбился легкомоторный самолет

В Рязанской области потерпел крушение самолет Х-32 «Бекас»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

По информации собеседника агентства, на борту находился только пилот — он, предварительно, получил несовместимые с жизнью травмы. Других данных источник пока не привел.

Ранее сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, причиной крушения стали проблемы с выпуском шасси. Экипаж истребителя выжил.

До этого в Саратовской области потерпел крушение самолет малой авиации Ан-2. Пострадавшего пилота госпитализировали в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

    Россиянин описал Гондурас словами «никто русофобских лозунгов не орет»

    Банк России попросили скупать валюту для падения курса рубля

    Роскачество выявило несоответствие ряда брендов спагетти ГОСТу

    Реакция Путина на ультиматум Евросоюза поразила Китай

    В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

    Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

    В российском регионе разбился легкомоторный самолет

    Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

    Женщинам назвали пять распространенных ошибок во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости