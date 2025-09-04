В российском регионе разбился легкомоторный самолет

В Рязанской области потерпел крушение самолет Х-32 «Бекас»

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

По информации собеседника агентства, на борту находился только пилот — он, предварительно, получил несовместимые с жизнью травмы. Других данных источник пока не привел.

Ранее сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, причиной крушения стали проблемы с выпуском шасси. Экипаж истребителя выжил.

До этого в Саратовской области потерпел крушение самолет малой авиации Ан-2. Пострадавшего пилота госпитализировали в тяжелом состоянии.