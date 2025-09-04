Ритуальщики предложили хоронить россиян в лесу вместо кладбища

В Иркутской области следователи возбудили дело о самоуправстве при захоронении

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело о самоуправстве и аферах при захоронении. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

Дело возбудили по статьям 159 («Мошенничество») и 330 («Самоуправство») УК РФ. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.



По версии следствия, с 2017 года руководители ритуальной компании, которая предоставляла услуги на территории Смоленского и Марковского кладбищ, вводили граждан в заблуждение. Они незаконно брали плату за предоставление земельных участков для захоронений, которые по закону должны выделяться бесплатно.

Правоохранители также выяснили, что ритуальщики производили захоронения за пределами официальных границ кладбищ, на землях лесного фонда. Это привело к масштабному ущербу: повреждению почвы на площади свыше 124 тысяч квадратных метров. Сумма причиненного государству ущерба оценивается в более чем 96 миллионов рублей.

Ранее в Волжском Волгоградской области чиновник городской администрации приказал закопать готовую могилу и потребовал деньги у семьи усопшего.