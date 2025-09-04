Стало известно число ежемесячных потерь ВСУ

ТАСС: Киев теряет минимум 11 тысяч бойцов в месяц

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют как минимум 11 тысяч бойцов убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Согласно его (украинского волонтера Тараса Чмута — прим. «Ленты.ру») логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3000 в месяц, а также примерно 8000 раненых», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что фронт ВСУ «трещит по швам», а принудительная мобилизация не прекращается.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.