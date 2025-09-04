Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 4 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно число ежемесячных потерь ВСУ

ТАСС: Киев теряет минимум 11 тысяч бойцов в месяц
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют как минимум 11 тысяч бойцов убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Согласно его (украинского волонтера Тараса Чмута — прим. «Ленты.ру») логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3000 в месяц, а также примерно 8000 раненых», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что фронт ВСУ «трещит по швам», а принудительная мобилизация не прекращается.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

    Россиянин описал Гондурас словами «никто русофобских лозунгов не орет»

    Банк России попросили скупать валюту для падения курса рубля

    Роскачество выявило несоответствие ряда брендов спагетти ГОСТу

    Реакция Путина на ультиматум Евросоюза поразила Китай

    В МИД России заявили о нехватке у Украины средств на восстановление страны

    Захарова высмеяла «сбой GPS» на самолете фон дер Ляйен

    В российском регионе разбился легкомоторный самолет

    Бывший губернатор Фургал потерял два арестованных автомобиля

    Женщинам назвали пять распространенных ошибок во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости