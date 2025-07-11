Российские хакеры заявили о взломе «цифрового мозга» ВСУ

Mash: Российские хакеры взломали программы ВСУ «Дельта»

Российские хакеры взломали программу Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Дельта», используемую для управления войсками, мониторинга позиций российских военных и контроля перемещения подразделений. Как заявил Mash в Telegram, за атакой стоят хактивисты из объединений KillNet, PalachPro и Beregini.

Журналисты утверждают, что «Дельта» — цифровой мозг украинских военных, а пользоваться ей ВСУ начали в 2023 году. При этом власти Украины какое-то время назад разместили инфраструктуру программного комплекса за пределами страны, чтобы защитить ее от обстрелов и кибератак. Однако хакерам удалось не только обойти защиту, но и скачать из «Дельты» все данные украинского командования.

«Программа отображала карту в реальном времени с отмеченными позициями [армии России], интегрировала данные с дронов, спутников, разведки (в том числе артиллерийской) и перехватов данных. Например, если дрон фиксировал колонну техники, оператор отмечал ее и почти мгновенно наводил на нее [реактивную систему залпового огня] Himars или БПЛА», — утверждает Mash.

Журналисты издания отмечают, что Главное разведывательное управление Украины уже проводит аудит безопасности и пытается оценить возможность российских хактивистов.

Ранее стало известно, что российские хакеры также лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar, использовавшимся с самого начала специальной военной операции. По некоторым оценкам, это снизит оперативную осведомленность ВСУ, затруднит отслеживание войск и оценку ущерба на месяцы.