Цыганова предсказала совокупления на улицах из-за концерта Крида

Певица Вика Цыганова назвала скандальный концерт исполнителя Егора Крида на московском стадионе «Лужники» порнографией. Ее цитирует «Абзац».
«Я думаю, что он должен выступать только на сатанинских вечеринках. Это порнография», — заявила Цыганова.
Артистка подчеркнула, что подобные выступления способны отрицательно повлиять на психологическое состояние подрастающего поколения. «После увиденного дети превратятся в животных и пойдут совокупляться на улицах. Вот увидите, скоро такое произойдет», — предсказала Цыганова.
Ранее Бузова выразила поддержку Егору Криду и призналась, что гордится им. Исполнительница призвала остановить травлю коллеги, который, по ее мнению, несет своей аудитории верные ценности. Она подчеркнула, что общественникам стоит обратить внимание на недовольство людей их выпадами.