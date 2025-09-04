Культура
13:59, 4 сентября 2025Культура

Цыганова предсказала совокупления на улицах из-за концерта Крида

Певица Цыганова назвала порнографией скандальный концерт Егора Крида
Ольга Коровина

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Певица Вика Цыганова назвала скандальный концерт исполнителя Егора Крида на московском стадионе «Лужники» порнографией. Ее цитирует «Абзац».

«Я думаю, что он должен выступать только на сатанинских вечеринках. Это порнография», — заявила Цыганова.

Артистка подчеркнула, что подобные выступления способны отрицательно повлиять на психологическое состояние подрастающего поколения. «После увиденного дети превратятся в животных и пойдут совокупляться на улицах. Вот увидите, скоро такое произойдет», — предсказала Цыганова.

Ранее Бузова выразила поддержку Егору Криду и призналась, что гордится им. Исполнительница призвала остановить травлю коллеги, который, по ее мнению, несет своей аудитории верные ценности. Она подчеркнула, что общественникам стоит обратить внимание на недовольство людей их выпадами.

