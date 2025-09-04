Культура
10:33, 4 сентября 2025

Бузова обратилась к Криду после скандального концерта в «Лужниках»

Ольга Бузова призвала прекратить травлю Егора Крида после скандального концерта
Ольга Коровина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова оценила скандальный концерт певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) на московском стадионе «Лужники». Мнением она поделилась в Telegram-канале.

Артистка выразила поддержку своему коллеге и призналась, что гордится им. «Я безумно горжусь тобой, Егор, что ты собрал такой огромный зал и показал шоу на высшем уровне. Горжусь и люблю», — написала Бузова.

Исполнительница также призвала остановить травлю Крида, который, по ее мнению, несет своей аудитории верные ценности. Она подчеркнула, что общественникам стоит обратить внимание на недовольство людей их выпадами.

«Какие-то "защитники ценностей" против поцелуя Егора с девушкой? Я за то, чтобы всегда была красивая история любви. Я за то, чтобы девушки смотрели на потрясающий грациозный танец другой девушки и знали, что нравится мужчинам», — добавила Бузова.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила концерт Крида со стриптизом, который показали несовершеннолетним. Она также напомнила, что подобное выступление состоялось в разгар специальной военной операции.

До этого Крид прокомментировал обращение Мизулиной к Следственному комитету и Генпрокуратуре России с просьбой проверить его концерт из-за поцелуя.

