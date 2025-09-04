В Молдавии опровергли информацию о нарушении воздушного пространство российским БПЛА

Генштаб Молдавии: Подтверждения нарушения пространства российским БПЛА нет

Информация о том, что воздушное пространство Молдавии было нарушено российским беспилотником не подтверждена. Об этом сообщала начальник Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Национальной армии Алла Дьякону, передает РИА Новости.

«Не подтверждено, что российский беспилотник пролетал над воздушным пространством Республики Молдавия прошлой ночью», — рассказала Дьякону.

Отмечается, что Молдавия получила уведомления от властей Украины, что в ночь на 3 сентября воздушное пространство страны было нарушено российским БПЛА.

В феврале 2025 года в Молдавии обнаружили дрон у границы с Украиной в поле Тараклийского района днем. Тогда полиция не сообщила о принадлежности беспилотника.