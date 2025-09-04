Экономика
02:05, 4 сентября 2025

Власти российского региона закупили сотни бутылок алкоголя на деньги из бюджета

Mash: Власти Томской области закупили алкоголь и закуски на 1,5 млн рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Администрация Томской области потратила 1,5 миллиона рублей из бюджета на 680 бутылок алкоголя и закуску. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что местные власти купили водку с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией, коньяк — объемом не меньше 0,5 литра с выдержкой от трех лет.

По данным Mash, алкоголь был закуплен на сумму в 600 тысяч рублей. На закуски представители администрации закупили сыры, лосось холодного копчения, замороженного кальмара, зернистую икру и консервы из морской капусты — на продукты было потрачено 950 тысяч рублей. Власти утончили, что закупки приурочены к мероприятиям, намеченным в рамках культпрограммы и рабочего процесса.

