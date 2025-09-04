Звезда фильмов Marvel признался в проблемах со здоровьем

Актер Том Холланд сообщил, что у него диагностировали СДВГ и дислексию

Британский актер Том Холланд сообщил, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также дислексией — нарушением навыков чтения и письма. Его цитирует сайт IGN.

По словам звезды Marvel, наличие двух диагнозов мешает ему готовиться к новым ролям. «Иногда, когда передо мной чистый холст, я испытываю тревогу. Такие трудности возникают при проработке нового персонажа», — заявил Холланд.

Том Холланд наиболее известен по роли Человека-паука в киновселенной Marvel. Он также снялся в экранизации популярной компьютерной игры «Анчартед: На картах не значится», триллере «Дьявол всегда здесь» и других фильмах.

Ранее внук артистки Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков признался, что страдает СДВГ.