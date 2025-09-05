Бывший СССР
Депутат Рады рассказала о домогательствах до женщин в рядах ВСУ

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Женщины, которые проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сталкиваются с домогательствами со стороны мужчин, однако предпочитают не говорить об этом, сообщила в интервью журналистке Анне Максимчук депутат Верховной рады Юлия Яцык.

Она отметила, что нежелание женщин, которые подверглись домогательствам, «развивать ситуацию» является проблемой. «Последствия для домогающихся могут быть, но их нужно добиваться, нужно пройти определенный путь», — пояснила нардеп.

Еще в сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский поручил на тот момент премьер-министру страны Денису Шмыгалю разобраться с проблемой домогательств в отношении женщин в рядах ВСУ.

