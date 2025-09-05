Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

Президент Узбекистана Мирзиеев позвонил Трампу и пригласил его в Ташкент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил американскому коллеге Дональду Трампу и пригласил его посетить Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Главы государств обсудили дальнейшее укрепление партнерства и расширение сотрудничества между странами. Отмечается, что президент США оценил реализуемые в Узбекистане реформы, направленные на модернизацию экономики и повышение благосостояния населения страны.

При этом Мирзиеев обратил внимание на результаты внутренней и внешней политики правительства Трампа, а также отметил вклад и усилия Вашингтона по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов.

Ранее лидер Узбекистана похвалил политику президента Азербайджана Ильхама Алиева на фоне ухудшения отношений между закавказской республикой и Россией. Кроме того, он поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, в ответ на что получил благодарность за помощь Киеву.