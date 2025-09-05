Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:32, 5 сентября 2025Бывший СССР

Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

Президент Узбекистана Мирзиеев позвонил Трампу и пригласил его в Ташкент
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил американскому коллеге Дональду Трампу и пригласил его посетить Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Главы государств обсудили дальнейшее укрепление партнерства и расширение сотрудничества между странами. Отмечается, что президент США оценил реализуемые в Узбекистане реформы, направленные на модернизацию экономики и повышение благосостояния населения страны.

При этом Мирзиеев обратил внимание на результаты внутренней и внешней политики правительства Трампа, а также отметил вклад и усилия Вашингтона по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов.

Ранее лидер Узбекистана похвалил политику президента Азербайджана Ильхама Алиева на фоне ухудшения отношений между закавказской республикой и Россией. Кроме того, он поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, в ответ на что получил благодарность за помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

    Фанаты угрожали новичку киевского «Динамо» из-за его любви к России

    Зеленский отказался пообещать Фицо остановить удары по «Дружбе»

    Женщина попыталась спасти собаку и упала с 18-метровой скалы

    Хайди Клум показала фигуру в прозрачном платье

    В США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта

    Россиянам предрекли скорое расширение одной программы льготной ипотеки

    Медведев перечислил усиливающие военную активность вблизи границ России страны

    Стало известно о планах Стармера сменить главу МИД Британии

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости