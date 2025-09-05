Россия
07:04, 5 сентября 2025Россия

Кремль высказался об урегулировании на Украине фразой «свет в конце тоннеля есть»

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Урегулирование ситуации на Украине движется вперед, уже виден свет в конце тоннеля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«[Путин] сказал, что свет в конце тоннеля есть», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия будет продолжать делать все необходимое для обеспечения своей безопасности. Москва, как он заявил, готова добиваться своих целей мирным путем, но если же такой возможности не будет, то она будет продолжать СВО.

Ранее Путин заявлял, что в вопросе украинского кризиса Россия придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. По мнению российского лидера, попытки Запада втянуть Украину в НАТО — одна из причин украинского кризиса.

    Все новости