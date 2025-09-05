Мир
Переименование Трампом Пентагона в Министерство войны объяснили

Торопов: Переименование Пентагона в Министерство войны является имиджевым шагом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Переименование Минобороны США в Министерство войны — имиджевый шаг американского президента Дональда Трампа. Об этом ТАСС рассказал американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

По словам эксперта, переименование Пентагона «отсылает к историческому прошлому Америки во имя риторических побед будущего». «Возрождение существовавшего прежде, до 1949 года, названия теперь уже не произойдет в одночасье и потребует потенциально длительного одобрения Конгресса. По этой же причине, к слову, все еще не состоялось закрытие американского Министерства образования, торжественно анонсированное Трампом еще в марте», — объяснил он.

Торопов добавил, что данное решение не приведет к существенным последствиям для Штатов и мира, но при этом «ответит на ностальгическую тоску части общества по прежней Америке», а также послужит информационным поводом для «удовлетворения личного самолюбия колоритного министра» Пита Хегсета.

Ранее стало известно, что Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны. Ведомство переименовано на время президентского срока Трампа. Министерство войны США носило это название с 1789 по 1947 годы, а в 1949 году стало называться Министерством обороны.

