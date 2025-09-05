Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

Военкор Нэан: Боевой потенциал «коалиции желающих» сотавляет в 10-20 тыс. солдат

Реальный боевой потенциал «коалиции желающих» можно оценить в 10-20 тысяч солдат, заявила работающая в Донбассе военкор из Франции Кристель Нэан. Об этом пишет ТАСС.

Она напомнила, что 26 государств, входящих в «коалицию желающих», подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину.

«В реальности будет, по-моему, максимум 10-20 тысяч», — назвала она численность войск, которые могут отправить на Украину. По мнению журналистки, военные не смогут попасть на Украину без соглашения с Россией.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину.

