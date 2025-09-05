Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:21, 5 сентября 2025Мир

Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

Военкор Нэан: Боевой потенциал «коалиции желающих» сотавляет в 10-20 тыс. солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Реальный боевой потенциал «коалиции желающих» можно оценить в 10-20 тысяч солдат, заявила работающая в Донбассе военкор из Франции Кристель Нэан. Об этом пишет ТАСС.

Она напомнила, что 26 государств, входящих в «коалицию желающих», подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину.

«В реальности будет, по-моему, максимум 10-20 тысяч», — назвала она численность войск, которые могут отправить на Украину. По мнению журналистки, военные не смогут попасть на Украину без соглашения с Россией.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Стало известно о разработке плана размещения европейских войск на Украине

    На Украине мобилизовали епископа

    Российские войска начали массово атаковать цели ударными дронами с крупных беспилотников

    В России к концу года обновят программу выпуска и поставок самолетов

    iPhone с большим экраном подешевел

    Ученые раскрыли тайну найденных на берегу «шаров Нептуна»

    В Польше сочли провокацией задержание гражданина страны в Белоруссии за шпионаж

    Собянин подсчитал число летних веранд в Москве

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости