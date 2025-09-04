Мир
Стало известно о расколе в «коалиции желающих» из-за Украины

FT: «Коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

«Коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в первую группу входят страны, выступающие за размещение войск. К ней относится Великобритания. Вторая группа, в которой состоит Италия, выступает против отправки контингента. К третьей группе относятся колеблющиеся страны, такие как Германия.

В публикации отмечается, что мнения в «коалиции желающих» также разделились по вопросу гарантий безопасности для Украины. В частности, остается неясным, будет ли коалиционное соглашение основано на взаимной обороне и обяжет ли оно воевать на стороне Киева в случае нового конфликта.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» 4 сентября в ходе видеоконференции рассмотрят варианты соглашения о прекращении огня на Украине.

