В Европе представят варианты мирного соглашения по Украине

NYT: Европейские страны рассмотрят варианты соглашения по Украине

Европейские страны, состоящие в «коалиции желающих», 4 сентября в ходе видеоконференции рассмотрят варианты соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«После нескольких недель технических встреч между военными представителями стран, известных как "коалиция желающих", политические лидеры рассмотрят подробные варианты заключения соглашения о прекращении огня», — сказано в сообщении

Также сообщается, что европейские военные разработали концепцию так называемых «сил подтверждения безопасности», которые будут размещены вдали от линии фронта или линии прекращения огня.

Ранее сообщалось, что европейские страны, состоящие в «коалиции желающих», готовы предоставить гарантии безопасности Украине, однако ждут решения Соединенных Штатов в этом вопросе.