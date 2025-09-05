Раскрыты последствия для России от возможной передачи азербайджанских МиГ-29 Украине

Кнутов: Азербайджанские МиГ-29 могли доставить на Украину в морских контейнерах

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Азербайджан мог вернуть Украине старые многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29, ранее приобретенные у Киева. В беседе с изданием «Взгляд» он раскрыл последствия такого шага для России.

Проанализировав распространяемые в соцсетях фотографии МиГ-29 Вооруженных сил Украины в характерной для Военно-воздушных сил Азербайджана раскраске, специалист предположил, что Баку мог отправить Киеву два-три самолета. Их могли перевезти со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах переправить на Украину.

По словам Кнутова, подобное развитие событий может иметь негативные последствия для России, так как МиГ-29 является носителем бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Эти истребители, продолжил он, способны потенциально несколько осложнить продвижение российских войск в зоне специальной военной операции.

«В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», — отметил эксперт.

Ранее портал TWZ также допустил, что замеченный у Вооруженных сил Украины МиГ-29 из Азербайджана ранее был украинским. Журналисты напомнили, что изначально Баку не унаследовал эти истребители от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины.

«Не ясно, были ли азербайджанские МиГ-29 переданы Киеву в дар, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию», — порассуждали авторы материала. При этом они не исключили, что фотография могла быть сфабрикована.