В США объяснили попадание МиГ-29 из Азербайджана на Украину

TWZ: Замеченный у ВСУ истребитель МиГ-29 из Азербайджана ранее был украинским

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог появиться минимум один истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал Азербайджану, хотя изначально был украинским. Подробности того, как азербайджанский боевой самолет мог попасть в распоряжение Воздушных сил (ВС) Украины, объясняет американский портал TWZ.

Издание ссылается на появившиеся в соцсетях снимки одноместного МиГ-29 ВС Украины в характерной для Военно-воздушных сил Азербайджана раскраске, использующей синий, серый и фиолетово-серый цвета.

В TWZ отметили, что данный МиГ-29, оснащенный ракетами класса «воздух-воздух» Р-27 и Р-73, мог совершать боевой вылет. «Хотя остается вероятность, что фотография была сфабрикована, на данный момент нет никаких оснований полагать, что она не подлинная», — пишет портал.

TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей советского (российского) производства начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

«Не ясно, были ли азербайджанские МиГ-29 переданы Киеву в дар, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию», — комментирует TWZ обстоятельства того, как азербайджанские МиГ-29 могли попасть в распоряжение ВС Украины.

Ранее издание заметило, что Вооруженные силы Украины надеются, что их аналог российских планирующих авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) создаст проблемы для сил противовоздушной обороны России. Таким образом TWZ прокомментировал сообщения о том, что украинские истребители МиГ-29 начали получать бомбы с УМПК.