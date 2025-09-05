Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:03, 5 сентября 2025Наука и техника

В США объяснили попадание МиГ-29 из Азербайджана на Украину

TWZ: Замеченный у ВСУ истребитель МиГ-29 из Азербайджана ранее был украинским
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог появиться минимум один истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал Азербайджану, хотя изначально был украинским. Подробности того, как азербайджанский боевой самолет мог попасть в распоряжение Воздушных сил (ВС) Украины, объясняет американский портал TWZ.

Издание ссылается на появившиеся в соцсетях снимки одноместного МиГ-29 ВС Украины в характерной для Военно-воздушных сил Азербайджана раскраске, использующей синий, серый и фиолетово-серый цвета.

В TWZ отметили, что данный МиГ-29, оснащенный ракетами класса «воздух-воздух» Р-27 и Р-73, мог совершать боевой вылет. «Хотя остается вероятность, что фотография была сфабрикована, на данный момент нет никаких оснований полагать, что она не подлинная», — пишет портал.

TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей советского (российского) производства начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

«Не ясно, были ли азербайджанские МиГ-29 переданы Киеву в дар, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию», — комментирует TWZ обстоятельства того, как азербайджанские МиГ-29 могли попасть в распоряжение ВС Украины.

Ранее издание заметило, что Вооруженные силы Украины надеются, что их аналог российских планирующих авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) создаст проблемы для сил противовоздушной обороны России. Таким образом TWZ прокомментировал сообщения о том, что украинские истребители МиГ-29 начали получать бомбы с УМПК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    Расклеивающего листовки российского подростка связали с терроризмом

    В России заметили «радиационные» туманы

    Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

    После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

    Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

    Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

    «Самая сексуальная в мире судья» в крошечном бикини попала на обложку журнала

    Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и заплатил за это десятки тысяч рублей

    Путин высказался о ловушке сырьевого партнера для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости