Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:53, 2 сентября 2025Наука и техника

На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

На Украине заметили МиГ-29 с копией российской высокоточной бомбы с УМПК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
МиГ-29. Архивное фото

МиГ-29. Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Копию российской умной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) продолжают испытывать на Украине. На соответствующую фотографию истребителя МиГ-29 украинских воздушных сил обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимке можно заметить авиабомбу с характерной конструкцией под крылом МиГ-29. Автор допустил, что этот самолет выбрали в качестве носителя планирующих бомб, поскольку бомбардировщик Су-24 бесполезен в этой роли.

Как пишет канал, украинскую копию УМПК создала частная компания, которая использовала сохранившиеся элементы российских модулей. Автор допустил, что у Киева осталось около 35 МиГ-29, которые могут стать носителями высокоточных бомб.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В июле канал Fighterbomber писал, что российские УМПК, которые превращают свободнопадающие бомбы в высокоточные, получат новые модули «Комета» для повышения помехозащищенности. Они используют несколько приемников, которые позволяют отличить настоящие сигналы от помех систем радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

    Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

    «ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

    Реклама

    В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

    Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

    Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

    На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

    Стали известны доходы арбитров в КХЛ

    ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

    В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости