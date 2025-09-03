Наука и техника
10:44, 3 сентября 2025Наука и техника

В США оценили «слизанную» Украиной у России авиабомбу

TWZ: Украина надеется, что ее аналог российских бомб с УМПК создаст проблемы РФ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются, что их аналог российских планирующих авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) создаст проблемы для сил противовоздушной обороны (ПВО) России. С такой оценкой «слизанного» Украиной у России оружия выступил обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Автор прокомментировал сообщения о том, что украинские истребители МиГ-29 начали получать бомбы с УМПК.

«Появление этого оружия на МиГе подчеркивает постоянные усилия Украины по созданию боеприпасов для дистанционного поражения целей, защите своих воздушных средств и повышению эффективности атак по российским целям по всей линии фронта. Возможно, самое важное заключается в том, что эта разработка подчеркивает стремление Украины внедрять более современное собственное оружие, снижая зависимость от западных поставок», — говорится в публикации.

Ньюдик отмечает, что на продемонстрированных кадрах заметно, что конструктивно украинская 500-килограммовая бомба мало отличается от российской. В частности, изделие оснащено аналогичным комплектом выдвижных крыльев. Со ссылкой на украинскую прессу автор пишет, что в ходе испытаний дальность применения составила 60 километров, тогда как, по его данным, аналогичный параметр для российской бомбы достигает 74 километров.

«Что касается наведения, разработчик заявил, что он надеется достичь большей точности, чем у российского УМПК, с помощью разработанного локально пакета наведения, а также плана по внедрению неназванной французской технологии, которая будет более устойчивой к радиоэлектронным помехам противника», — уверяет Ньюдик.

В июне Telegram-канал Fighterbomber заметил, что ВСУ начали испытывать умные бомбы, в которых скопировали концепцию российских УМПК.

