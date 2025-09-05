Россиянин скрывался четверть века от следствия после расправы над полицейским

В Ингушетии осудят мужчину за убийство полицейского 26 лет назад

В Ингушетии осудят мужчину за расправу над полицейским 26 лет назад. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, оперативники МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении, совершенном 26 лет назад.

Установлено, что в 1999 году на пересечении дорог Моздок — Владикавказ и Назрань — Кантышево двое сотрудников МВД попали под огонь из автоматического оружия. Один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Задержать преступника сразу не удалось. Он был объявлен в розыск и долгое время жил по поддельным документам, скрываясь на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили подозреваемого. Им оказался осужденный в 2015 году по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

