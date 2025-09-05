Россиянин расправился с сожительницей и две недели хранил ее в погребе

В Башкирии арестовали мужчину, задушившего и расчленившего сожительницу

В Башкирии арестовали мужчину, расправившегося и расчленившего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 8 августа в доме в Белебее между 49-летнем фигурантом в состоянии алкогольного опьянения и его 40-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он лишил женщину возможности дышать, после чего, чтобы скрыть следы преступления, спрятал женское тело в погреб и хранил там более двух недель. Затем он топором расчленил тело и вывез в лесной массив недалеко от города.

Следователи СК совместно с оперативниками МВД в ходе проверки сообщения об исчезновении женщины установили причастность подозреваемого к преступлению. Мужчина полностью признал вину. Проведен осмотр места происшествия и проверка показаний на месте, а также назначены необходимые экспертизы.

