18:13, 3 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе иностранец напал с ножом на беременную сожительницу

В Петербурге осудят иностранца, напавшего с ножом на беременную сожительницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге осудят иностранца, напавшего с ножом на беременную сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 30, 105 («Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, вечером 2 июня в квартире на улице Белградской мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанес своей беременной сожительнице пять ударов ножом в область груди и живота. Пострадавшая оказала активное сопротивление нападавшему и ему не удалось довести свой преступный умысел до конца. Женщине была своевременно оказана медицинская помощь.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин поссорился с сыном и сломал ему пальцы на руке.

