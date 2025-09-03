В российском регионе иностранец напал с ножом на беременную сожительницу

В Петербурге осудят иностранца, напавшего с ножом на беременную сожительницу

В Санкт-Петербурге осудят иностранца, напавшего с ножом на беременную сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 30, 105 («Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, вечером 2 июня в квартире на улице Белградской мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанес своей беременной сожительнице пять ударов ножом в область груди и живота. Пострадавшая оказала активное сопротивление нападавшему и ему не удалось довести свой преступный умысел до конца. Женщине была своевременно оказана медицинская помощь.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин поссорился с сыном и сломал ему пальцы на руке.