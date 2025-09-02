Россиянин поссорился с сыном и сломал ему пальцы на руке

В Ставропольском крае осудили мужчину, сломавшего пальцы своему сыну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2025 года 65-летний житель региона находился у себя в доме, где входе конфликта со своим несовершеннолетним сыном сломал ему четыре пальца на правой руке. Эти действия причинили ребенку вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил мужчину к году и двум месяцам колонии строгого режима.

