Парикмахера избили феном в салоне красоты российского города

В Кемерово женщина избила феном парикмахера и разгромила салон красоты

В Кемерово полиция возбудила уголовное дело по заявлению парикмахера, которого избили феном в салоне красоты и сломали мизинец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

46-летняя женщина рассказала полицейским, что на нее напала бывшая клиентка и разгромила салон красоты. Напавшая несколько месяцев неоднократно предъявляла ей выдуманные и необоснованные претензии, но в конце концов прибегла к насилию.

Потерпевшей в больнице диагностировали ушибы и перелом мизинца на руке. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные ею повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Сотрудники полиции задержали напавшую на нее 43-летнюю жительницу Кемерово. Задержанная не смогла объяснить причину избиения парикмахера. Ей грозит до трех лет лишения свободы по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

