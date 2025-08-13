Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 13 августа 2025Силовые структуры

Парикмахера избили феном в салоне красоты российского города

В Кемерово женщина избила феном парикмахера и разгромила салон красоты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кемерово полиция возбудила уголовное дело по заявлению парикмахера, которого избили феном в салоне красоты и сломали мизинец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

46-летняя женщина рассказала полицейским, что на нее напала бывшая клиентка и разгромила салон красоты. Напавшая несколько месяцев неоднократно предъявляла ей выдуманные и необоснованные претензии, но в конце концов прибегла к насилию.

Потерпевшей в больнице диагностировали ушибы и перелом мизинца на руке. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные ею повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Сотрудники полиции задержали напавшую на нее 43-летнюю жительницу Кемерово. Задержанная не смогла объяснить причину избиения парикмахера. Ей грозит до трех лет лишения свободы по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что в Астрахани из-за переписки мужчина вывез девушку в степь и избил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

    Стало известно о разделе имущества Дибровых

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    «Почему геноцид еще не запрещен?» Участники СВО призвали запретить аборты в России

    Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости