В МИД обвинили Британию в воровстве и пригрозили последствиями

Посольство России: Передача Британией доходов от активов РФ Украине — воровство

Передача Великобританией доходов от активов РФ Украине для финансирования производства оружия является воровством. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, передает РИА Новости.

«Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии еще с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания», — сказано в тексте.

В заявлении подчеркивается, что преступное изъятие российских активов не останется без ответа со стороны Москвы.

Ранее о передаче Украине 1,3 миллиарда долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов РФ, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, а также средств противовоздушной обороны.

В марте министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава европейской дипломатии Кая Каллас обсуждали возможную конфискацию замороженных активов России. В частности, они планировали найти юридические основания для изъятия этих средств.