06:07, 4 сентября 2025

Британия направила Украине средства от замороженных активов России

Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Великобритания направила Украине более одного миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, передает РИА Новости.

Глава Минобороны страны подчеркнул, что эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, а также средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее президент России Владимир Путин назвал идею передачи замороженных на Западе российских активов Украине в качестве компенсации за разрушения инфраструктуры вредной для мировой экономики.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что определить судьбу замороженных активов следует до окончания боевых действий на Украине.

