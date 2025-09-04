Британия направила Украине средства от замороженных активов России

Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов России

Великобритания направила Украине более одного миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, передает РИА Новости.

Глава Минобороны страны подчеркнул, что эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, а также средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее президент России Владимир Путин назвал идею передачи замороженных на Западе российских активов Украине в качестве компенсации за разрушения инфраструктуры вредной для мировой экономики.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что определить судьбу замороженных активов следует до окончания боевых действий на Украине.