В России опровергли слова Рютте о правах Москвы в вопросе отправки войск НАТО на Украину

4 сентября в СМИ распространилось заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что Россия якобы не имеет права вмешиваться в вопросы размещения войск НАТО на Украине, поскольку Украина — суверенная страна. Его слова приводил Le Monde. Однако в России уже не раз заявляли о законных правах страны вмешиваться в вопрос размещения войск НАТО на Украине и в вопрос вступления Киева в альянс.

Так, Москва отмечала, что размещение войск НАТО на Украине — угроза собственной безопасности. В этой связи вопрос о размещении военных Североатлантического альянса на территории постсоветской страны напрямую затрагивает интересы России, о чем неоднократно заявлял президент страны Владимир Путин. Кроме того, российский лидер заявлял, что членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов России.

Также президент предупреждал, что размещение западных войск на территории Украины — это одна из причин втягивания страны в НАТО. По его словам, после достижения мира на Украине необходимости в размещении контингента не будет. Путин добавлял, что в случае размещения на территории Украины, особенно сейчас, западные войска станут законными целями для Вооруженных сил России.

Помимо этого, российский лидер отмечал, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Однако он подчеркнул, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО поднимался еще в 1994 году. Тогда в Вашингтоне заявляли: «Возможность членства в НАТО для Украины, прибалтийских и южных государств (например, Румынии) должна быть сохранена; мы не должны превращать их в серую зону или российскую сферу влияния», сообщает РБК.

В 2021 году украинское издание «Страна.ua» обнаружило в конституции страны запрет на вступление республики в НАТО.

«Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках"», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что основные документы, на которых базируется создание и существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает республике вступать в какие-либо военные союзы, вспоминает «Российская газета» (RG.RU).

В 2014 году после государственного переворота Украина вновь подняла вопрос о вступлении страны в НАТО, к которому прошлая администрация относилась негативно. Киев возобновил курс на вступление в НАТО, сообщал тогда «Интерфакс».

Россия же всегда выступала против вступления граничащей с ней постсоветской страной в Североатлантический альянс. 21 февраля 2022 года президент России заявлял, что планы Украины вступить в НАТО — это прямая угроза безопасности России. Слова российского лидера передает «Интерфакс».

«Мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится, и — обращаю особое внимание — многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране», — продолжил Путин.

Также президент тогда отмечал, что совместные учения Украины и НАТО имеют явную антироссийскую направленность: только в прошлом году в них участвовало более 23 тысяч военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. При этом принят закон о допуске в 2022 году вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Понятно, что речь, прежде всего, о войсках НАТО. И в наступившем году запланировано не менее десяти таких совместных маневров. Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины Владимир Путин президент России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в НАТО уже не видят горизонтов и лепят что попало. Так он ответил на слова Рютте о России, не имеющей права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины.

«Мы начали спецоперацию именно потому, что опасались размещения натовских сил на территории Украины, и просили для себя гарантий безопасности, чтобы Украина не вступала ни в НАТО, ни в какие союзы военные, которые направлены против России. А теперь они заявляют, что Россия не имеет права голоса. А они какое имеют право голоса? Я думаю, что Россия свое право всегда докажет любыми имеющимися способами. Мы имеем право голоса и будем считать все иностранные войска на территории Украины законной целью России», — высказался сенатор в разговоре с «Лентой.ру».

Заявление Рютте получило широкое распространение в российских медиа. Его процитировали RT, MK и другие.

Высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса о том, что Россия не имеет права вмешиваться в вопросы размещения войск НАТО на Украине, не соответствует действительности, потому что это угрожает собственной безопасности РФ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».