Путин сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Путин: Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности

Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации», — объяснил глава государства.

Путин добавил, что Россия никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Украине в обмен на территории.

Российский лидер также раскрыл одну из просьб президента США Дональда Трампа. По его словам, американский коллега просил его встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.