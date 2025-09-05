В России рассказали о создании «минометов» из канализационных труб

Волонтер Дерябин: Макеты минометов из труб истощают боекомплект ВСУ

Российские волонтеры собирают макеты минометов из обрезков канализационных труб, которые позволяют истощать боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ). О создании ложных целей рассказал руководитель объединения добровольцев «Своих не бросаем» Андрей Дерябин в беседе с газетой «Красная звезда».

По словам Дерябина, в 2023 году к волонтерам обратились минометчики с позывными Учитель и Масяня, которые попросили изготовить несколько ложных целей. Для этого использовали фанеру и трубы различного диаметра. Полученные изделия разместили на ложных позициях, которые привлекли внимание противника.

«Какие-то макеты уральцев гибли сразу, но были и те, что выдержали до семи новых переустановок. Словом, служили своему делу весьма результативно, не только истощая боекомплект противоборствующей стороны, но и отвлекая противника от контроля за остальными секторами ответственности вдоль линии боевого соприкосновения», — говорится в публикации.

После этого объединение изготовило более трехсот макетов для различных подразделений в зоне СВО. Отмечается, что изделия, которые поражают дорогостоящими боеприпасами, стоят менее двух тысяч рублей.

В апреле в сети появилось фото макета российского бронеавтомобиля «Тигр-М». Ложная цель на шасси легкого вездехода Desertcross 1000 позволит ввести в заблуждение противника.