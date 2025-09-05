В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

Депутат Колесник: Принятие мер к Белоруссии равносильно угрозам России

Ответный шаг России на «особые меры» в отношении Белоруссии будет соразмерным, исходя из военного сотрудничества двух стран. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее сообщалось, что Польша примет особые меры в отношении Белоруссии из-за учений с Россией «Запад-2025». Так Минску пригрозил польский премьер-министр Дональд Туск.

Депутат отметил, что пока неизвестно, что премьер Туск имел в виду, однако Запад сам занимается провокациями, обвиняя потом в этом Москву. Парламентарий посоветовал руководству Польши отбросить попытки предпринимать меры к России и Белоруссии и заняться внутренними проблемами своей страны.

«С Россией воевать и провоцировать ее — как с тигрицей целоваться. Страшно и никакого удовольствия. К нам не надо лезть, можем же порвать случайно. А Белоруссия -— наш союзник, у нас военные союзы. Поэтому они, принимая какие-либо меры в отношении Минска, пусть считают, что принимают эти меры против нас», — отметил Колесник.

Ранее МИД Белоруссии выразил протест временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне. Протест был вручен в связи с тем, что находящийся на территории Белоруссии гражданин Польши Гжегош Гавел совершал акты шпионажа. Во время задержания при себе у поляка нашли восемь страниц распечаток формата А4. Как выяснилось позднее, это была ксерокопия материалов по учениям.