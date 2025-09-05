Премьер Польши пригрозил Белоруссии

Туск: Польша примет особые меры в отношении Белоруссии из-за учений с Россией

Польша примет особые меры в отношении Белоруссии из-за учений с Россией «Запад-2025». Так Минску пригрозил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны», — сказал политик.

Глава польского правительства также предупредил, что страны НАТО будут отвечать на военные учения России и Белоруссии маневрами на своей территории.

Ранее МИД Белоруссии выразил протест временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне. Протест был вручен в связи с тем, что находящийся на территории Белоруссии гражданин Польши Гжегош Гавел совершал акты шпионажа. Во время задержания при себе у поляка нашли восемь страниц распечаток формата А4. Как выяснилось позднее, это была ксерокопия материалов по учениям.