Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 5 сентября 2025Мир

Премьер Польши пригрозил Белоруссии

Туск: Польша примет особые меры в отношении Белоруссии из-за учений с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Польша примет особые меры в отношении Белоруссии из-за учений с Россией «Запад-2025». Так Минску пригрозил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны», — сказал политик.

Глава польского правительства также предупредил, что страны НАТО будут отвечать на военные учения России и Белоруссии маневрами на своей территории.

Ранее МИД Белоруссии выразил протест временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне. Протест был вручен в связи с тем, что находящийся на территории Белоруссии гражданин Польши Гжегош Гавел совершал акты шпионажа. Во время задержания при себе у поляка нашли восемь страниц распечаток формата А4. Как выяснилось позднее, это была ксерокопия материалов по учениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    В российском регионе нашли очень редкое краснокнижное растение

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости