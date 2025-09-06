Дрон ВСУ ударил по «ГАЗели» в российском регионе

Водитель «ГАЗели» стал жертвой удара дрона ВСУ в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю «ГАЗель» в Белгородской области. Жертвой атаки стал водитель машины, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на "ГАЗель" погиб водитель. От детонации произошло возгорание транспортного средства, которое ликвидировали бойцы самообороны», — пишет глава региона.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации дрона пострадал мужчина. Бойцы самообороны доставили россиянина в Шебекинскую районную больницу, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Еще один мирный житель получил ранения в ходе удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в сентябре Гладков сообщил, что в Белгородской области ВСУ атаковали служебный автобус с пассажирами.