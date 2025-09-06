Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 6 сентября 2025Россия

Дрон ВСУ ударил по «ГАЗели» в российском регионе

Водитель «ГАЗели» стал жертвой удара дрона ВСУ в Белгородской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю «ГАЗель» в Белгородской области. Жертвой атаки стал водитель машины, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на "ГАЗель" погиб водитель. От детонации произошло возгорание транспортного средства, которое ликвидировали бойцы самообороны», — пишет глава региона.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации дрона пострадал мужчина. Бойцы самообороны доставили россиянина в Шебекинскую районную больницу, однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Еще один мирный житель получил ранения в ходе удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в сентябре Гладков сообщил, что в Белгородской области ВСУ атаковали служебный автобус с пассажирами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    Киев готовил диверсантов на гражданских объектах

    Стало известно о попытках ВСУ сосредоточить силы у двух российских областей

    Дрон ВСУ ударил по «ГАЗели» в российском регионе

    В Кремле назвали врагами России спонсировавшие ВСУ западные компании

    Вирусолог назвал возможную причину распространения ВИЧ на Чукотке

    Одна постсоветская страна направила инструкторов-резервистов для обучения ВСУ

    Тревел-блогер назвал Чечню одним из самых безопасных регионов России

    Раскрыты новые подробности о связях Трампа с Эпштейном

    Потери ВСУ за время спецоперации оценили почти в два миллиона человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости