Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:00, 6 сентября 2025Экономика

В Европе предложили поставить еще один памятник Есенину

В Черногории предложили поставить памятник Сергею Есенину
Виктория Клабукова

Сергей Есенин. Фото: РИА Новости

В Европе может появиться еще один мемориал в честь поэта Сергея Есенина. С соответствующим предложением выступил депутат Скупщины (парламента) Черногории и глава Демократической народной партии Милан Кнежевич. Об итогах встречи с российским послом Александром Лукашиком он написал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Черногорский депутат обратился к послу и российским культурным учреждениям с просьбой посодействовать в установке памятника Есенину по случаю 130-летия поэта. Он просит рассмотреть возможность дарения скульптуры муниципалитету Зета. По словам Кнежевича, родина лирика, Рязань, и самый юный черногорский муниципалитет во многом схожи, в том числе и своей природой. Сам памятник мог бы стать символом культурного обмена между двумя странами, отметил политик. В ходе встречи Кнежевич преподнес российскому послу портрет Есенина.

В 2017 году памятник Есенину был установлен в другой европейской стране, Хорватии. Бюст русского поэта возвели в центральном парке «Бундек» в Загребе. Как сообщалось, идея принадлежала не только российскому посольству, но и мэру хорватской столицы Милану Бандичу — Есенин является его любимым поэтом.

Ранее памятник Пушкину воздвигли в Сиднее. Бюст русского драматурга появился в Русском клубе Стратфилда к столетию организации. Скульптуру доставляли из города Калач Воронежской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал победы и силы». Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    В Европе предложили поставить еще один памятник Есенину

    В Германии отреагировали на заявление Путина о военных НАТО на Украине

    В российском городе подросток убил мать молотком

    Россиянам назвали самый полезный осенний продукт

    В Италии рассказали о срыве планов союзников Украины из-за Путина

    Москвичам пообещали летнюю погоду

    Раскрыты планы Трампа по атаке на Венесуэлу

    Во Франции призвали прислушаться к Путину после слов Зеленского

    Раскрыты сроки начала производства новой «Волги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости