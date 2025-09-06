В Черногории предложили поставить памятник Сергею Есенину

В Европе может появиться еще один мемориал в честь поэта Сергея Есенина. С соответствующим предложением выступил депутат Скупщины (парламента) Черногории и глава Демократической народной партии Милан Кнежевич. Об итогах встречи с российским послом Александром Лукашиком он написал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Черногорский депутат обратился к послу и российским культурным учреждениям с просьбой посодействовать в установке памятника Есенину по случаю 130-летия поэта. Он просит рассмотреть возможность дарения скульптуры муниципалитету Зета. По словам Кнежевича, родина лирика, Рязань, и самый юный черногорский муниципалитет во многом схожи, в том числе и своей природой. Сам памятник мог бы стать символом культурного обмена между двумя странами, отметил политик. В ходе встречи Кнежевич преподнес российскому послу портрет Есенина.

В 2017 году памятник Есенину был установлен в другой европейской стране, Хорватии. Бюст русского поэта возвели в центральном парке «Бундек» в Загребе. Как сообщалось, идея принадлежала не только российскому посольству, но и мэру хорватской столицы Милану Бандичу — Есенин является его любимым поэтом.

Ранее памятник Пушкину воздвигли в Сиднее. Бюст русского драматурга появился в Русском клубе Стратфилда к столетию организации. Скульптуру доставляли из города Калач Воронежской области.