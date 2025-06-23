В Австралии поставили памятник Пушкину

В Сиднее появился памятник Пушкину

В Сиднее появился памятник Александру Пушкину. Увековечить в камне поэта решили в Русском клубе Стратфилда к столетию организации, пишет газета «Единение».

Бюст русского драматурга был создан в городе Калаче Воронежской области местным художником Александром Козининым. Доставка фигуры потребовала согласования с Министерством культуры РФ. На церемонии открытия присутствовали представители российской дипмиссии, Русской православной церкви и русской диаспоры в Сиднее. «Пушкин — основатель русского литературного языка. Его наследие объединяет соотечественников за рубежом», — заявил советник посольства России в Австралии Руслан Арутюнов. Автор скульптуры назвал свое произведение «новым островком памяти поэта в Австралии».

Это не первое посвящение Козинина поэту. Другая скульптура Пушкина авторства данного художника размещена в Танзании, в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе. Ранее памятник Александру Пушкину захотели поставить еще в одной африканской стране, Камеруне. С инициативой выступили в Международном движении русофилов (МДР). Идею оправдали камерунскими корнями поэта.