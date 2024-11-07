В Африке захотели поставить еще одного Пушкина

В Камеруне захотели поставить памятник Александру Пушкину

В Камеруне захотели установить памятник Александру Пушкину. Такую инициативу продвигают в Международном движении русофилов (МДР), передает портал фонда «Русский мир».

Впервые идея установки мемориала великому русскому поэту на континенте возникла в ходе форума «Россия — Африка» в 2023 году. Предложение было подкреплено упоминанием камерунских корней Пушкина — данный тезис еще в 1990-х доказал славист и писатель из Бенина Дьедонне Гнамманку.

Скульптура, по задумке членов организации, должна располагаться в Логон-Бирни на границе с Чадом. Уроженцем города, как утверждает Гнамманку, являлся предок Пушкина, Абрам Ганнибал. Проект уже одобрили руководство отделения МДР в Камеруне и глава дипмиссии Махамат Паба Сале. Памятник, как полагают в движении, поможет наладить двустороннее сотрудничество и укрепить связь народов.

Ранее фигура Пушкина появилась еще в одной африканской стране. Бюст разместили в выставочном зале Русского дома в танзанском Дар-эс-Саламе. Авторство скульптуры принадлежит россиянину Александру Козинину.