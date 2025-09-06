В российской психбольнице объяснили закупку 20 тысяч пачек сигарет

Томский Облздав: Сигареты в психбольницу закупили для нужд пациентов

В Томской области объяснили закупку 20 тысяч пачек сигарет местной психиатрической больницей. Об этом сообщает ТАСС.

Перед этим стало известно о закупке лечебным учреждением табачной продукции на сумму 3,1 миллиона рублей.

«Для лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, запрет на курение табака может значительно усугубить процесс лечения», — объяснили в томском облздраве. Там добавили, что закупки производились исключительно на основании заявлений пациентов. В облздраве подчеркнули, что бюджетные средства при этом использованы не были.

