15:34, 6 сентября 2025Россия

В российской психбольнице объяснили закупку 20 тысяч пачек сигарет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Томской области объяснили закупку 20 тысяч пачек сигарет местной психиатрической больницей. Об этом сообщает ТАСС.

Перед этим стало известно о закупке лечебным учреждением табачной продукции на сумму 3,1 миллиона рублей.

«Для лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, запрет на курение табака может значительно усугубить процесс лечения», — объяснили в томском облздраве. Там добавили, что закупки производились исключительно на основании заявлений пациентов. В облздраве подчеркнули, что бюджетные средства при этом использованы не были.

Ранее житель Петербурга стал пациентом психбольницы после перформанса у военкомата. Весной 2024 года он разместил на стенде у здания военного комиссариата лист формата А4. На нем было написано об «объявлении в розыск президента РФ».

