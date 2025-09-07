На Эльбрусе нашли мертвым пропавшего туриста из Белоруссии

Спасатели нашли мертвым туриста из Белоруссии, пропавшего на Эльбрусе. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Его тело эвакуировали из района неподалеку от водопада Терскол, высота которого составляет 2800 метров. Труп жителя Минска передали следователям.

По сведениям МЧС, турист не был зарегистрирован. Он потерялся три дня назад.

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, не удалось спасти на Эльбрусе Ивана Сукача.

До этого стало известно, что 72-летний турист пропал без вести на горном перевале Орой на Алтае. Отмечалось, что спасатели обследовали более 20 километров горной цепи, однако следов мужчины обнаружить не удалось.