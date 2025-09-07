На Украине сообщили о десятках тысяч дезертиров в ВСУ

Журналист Бойко: За восемь месяцев из ВСУ дезертировали 142 тысячи человек

За восемь месяцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали десятки тысяч человек. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко в Telegram.

По словам Бойко, сославшегося на статистику дел по статье о самовольном оставлении службы, за восемь месяцев 2025 года из украинской армии сбежало 142 711 человек. Журналист сообщил, что больше всего случаев дезертирства пришлось на май. Оно составило 19 956 человек, рассказал он.

Бойко подчеркнул, что солдат ВСУ, покинувших службу, никто не разыскивает. Кроме того, отметил он, они не возвращаются в ряды военнослужащих. «Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (...) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, Вооруженные силы Украины переживают состояние распада», — констатировал журналист.

Ранее Государственное бюро расследований Украины раскрыло число дезертиров в ВСУ. По данным правоохранительного органа, с начала 2025 года оно составило 138 тысяч человек.