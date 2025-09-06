Бывший СССР
07:24, 6 сентября 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли число дезертиров в ВСУ

Число случаев дезертирства и самоволки в ВСУ превысило 138 тысяч в 2025 году
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Количество эпизодов дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило более 138 тысяч только с начала 2025 года. Этими данными делятся журналисты ТАСС, которые проанализировали сведения украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

Как уточняется, только за последний месяц число случаев самовольного оставления части достигло 13 025, а всего с начала нынешнего года — 121 024. Количество инцидентов с дезертирством за последний месяц составило 1 848, с начала года — 17 034. Всего ряды украинской армии в текущем году покинули 138 058 человек, уточняет издание.

По информации ведомства, только порядка 28 тысяч из ушедших добровольно вернулись в ряды армии Украины. Таким образом, количество эпизодов дезертирства и самоволки с января 2025 года доходит примерно до 17-18 тысяч в месяц. Данный показатель практически соответствует притоку мобилизованных, если не учитывать потери убитыми и ранеными.

6 сентября сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли около 1,4 тысячи солдат в зоне спецоперации. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 435 военнослужащих.

Ранее попавший в плен украинский боец Владимир Егоров рассказал, что Киев несет огромные потери на поле боя. По его словам, по этой причине сейчас в стране продолжается принудительная мобилизация.

